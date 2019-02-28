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العثور على مقبرة جماعية في الباغوز و"قسد" تترقب اجلاء مزيد من مدنيي البلدة

العثور على مقبرة جماعية في الباغوز و"قسد" تترقب اجلاء مزيد من مدنيي البلدة
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