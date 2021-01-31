العثور على مقبرة جماعية "كبيرة" لضحايا داعش شمالي العراق

عثر الاحد، على مقبرة جماعية "كبيرة" في قرية تتبع لقضاء تلعفر بمحافظة نينوى شمالي العراق، تضم رفات 400 شخص، قتلتهم عصابات "داعش" الإرهابية، بحسب ما اعلنت قيادة شرطة المحافظة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان صحفي أن "المقبرة كبيرة وعثر عليها داخل قرية حميدات بقضاء تلعفر غربي نينوى وهي الثاني من نوعها خلال أشهر قليلة".

وقبل أيام بدأت الحكومة العراقية مساعيها للتحقيق وجمع المعلومات والأدلة حول حفرتي الخسفة وعلو عنتر في نينوى، دون أن تحدد موعدا لفتح المقبرتين الجماعيتين وانتشال رفات الضحايا.

المزيد من الاخبار على البوابة

تابع صفحتنا على الفيس بوك

تويتر البوابة