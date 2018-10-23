العثور على مقتنيات لخاشقجي في سيارة القنصلية السعودية

وجدت فرق الأمن التي تواصل تحرياتها منذ أمس، الإثنين، سيارة تحمل اللوحة الدبلوماسية ذات الرقم "34CC 1736"

عثرت قوة من المحققين الأتراك على متعلقات شخصية للصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في حقيبتين داخل سيارة تابعة للقنصلية السعودية في مرأب للسيارات

وكشفت قناة "سي.إن.إن ترك"، ان فريق التحقيقات المشترك التركي - السعودي بخصوص خاشقجي وصل إلى مرأب السيارات الذي عثر فيه على سيارة تحمل لوحة دبلوماسية في إحدى مناطق إسطنبول، وذلك لإجراء معاينة دقيقة.

ووجدت فرق الأمن التي تواصل تحرياتها منذ أمس، الإثنين، سيارة تحمل اللوحة الدبلوماسية ذات الرقم "34CC 1736" تعود للقنصلية السعودية، مركونة في مرأب للسيارات، في حي سلطان غازي في الشطر الأوروبي من إسطنبول.

إلى ذلك، شدّد وزير الداخلية التركي سليمان صوليو، أيضا، على أنّ بلاده "لم تتخلّ أبدا عن الشفافية والوضوح" بشأن مقتل الصحافي السعودي.

وأضاف: "أدعوا العالم إلى تحمل المسؤولية كي يتسنى الكشف" عن ملابسات جريمة مقتل الصحافي السعودي.