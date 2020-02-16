العثور على منصة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومقرا تابعا للحشد (صور)

عثرت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء ومقرا تابعا للحشد الشعبي في العاصمة بغداد، الليلة الماضية.

ووفقا لمعلومات تداولها خبراء أمنيون في العراق، فإن منصة الصواريخ المكونة من عربة تسمى "ستوتة"، وجدت في حي الأمانة جنوب شرق العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، عن سقوط صاروخ على مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي أن "أربعة صواريخ نوع كاتيوشا، سقطت الليلة الماضية في العاصمة بغداد"، مبينة أن "ثلاثة منها سقطت داخل المنطقة الخضراء".

RT

وأضافت أن "الصاروخ الرابع سقط في مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين، مما أدى إلى أضرار بعجلة وخيم ومواد احتياطية، دون وقوع خسائر بشرية".