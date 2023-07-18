العثور على 12 مقبرة جماعية في المكسيك واتهامات لتجار المخدرات

عثر فريق مختص في البحث عن أشخاص مفقودين على اكثر من 22 جثة في مقابر جماعية في رينوسا، شمال شرق المكسيك، في منطقة تعد الاشرس في الصراع بين تجار المخدرات

وقال الناطق باسم جهاز الأمن في ولاية تاماوليباس حيث تقع رينوسا خورخي كويار ان هناك 22 جثة في 12 مقبرة جماعية واوضح ان مجموعة "حب المفقودين" في منطقة تاماوليباس الحدودية مع الولايات المتحدة، والتي تعمل في البحث عن المفقودين قد عثرت على المقابر وأن العدد النهائي للجثث سيكشف لاحقا.

وأوضح أن غالبية الرفات التي عثر عليها بقيت مدفونة 10 إلى 14 شهرا. ووفق المراقبون فان المدينة المذكورة تشهد عنفا مرتبطا بأوساط الجريمة المنظمة وخاصة تهريب المخدرات والتي تنتج مواجهات متواصلة بين منظمات إجرامية، تتنازع السيطرة على طرق التهريب ، حيث تبادر عائلات مفقودين يحدوها اليأس بسبب غياب النتائج في التحقيقات الرسمية، أحيانا إلى بدء التفتيش عن مفقوديها.

وحسب الاحصائيات في الولاية المكسيكية المحاذية لاميركا سجلت ثاني أكبر عدد مفقودين في المكسيك مع نحو 13 ألف مذكرة بحث، وراء خاليسكو مع 14987 مذكرة وتعتبر الامم المتحدة ملف المفقودين في المكسيك مأساة انسانية ، وسجلت 350 ألف عملية اغتيال في المكسيك منذ شن عملية عسكرية واسعة لمكافحة المخدرات في 2006