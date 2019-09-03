العثور على 25 جثة بعد حريق سفينة في كالفورنيا

ذكرت تقارير إعلامية أن الغواصين عثروا على 25 جثة يوم الاثنين بعد حريق اندلع فجرا على متن سفينة قبالة إحدى الجزر جنوب ولاية كالفورنيا الأمريكية.

وأعلنت السلطات أن 9 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بينما يواصل خفر السواحل الأمريكي عمليات البحث عن ناجين.

ولم يتسن لممثلي فرع خفر السواحل في لوس أنجلوس وسانتا باربره في كالفورنيا أو مكتب قائد الشرطة تأكيد التقارير التي بثتها قناة (سي.بي.إس) نيوز التلفزيونية ووكالة أسوشيتد برس بخصوص عمليات البحث والإنقاذ في المياه قبالة جزيرة سانتا كروز.

المصدر: "رويترز"