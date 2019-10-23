العثور على 39 جثة داخل حاوية شاحنة شرقي إنجلترا

يعتقد ان الجثث قدمت من بلغاريا، بينما تم توقيف السائق المتحدر من إيرلندا الشمالية بتهمة القتل.

قالت الشرطة البريطانية إنه تم العثور على 39 جثة الأربعاء داخل حاوية في مدينة ثوروك بمقاطعة إسكس شرقي انجلترا.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على الجثث داخل حاوية شاحنة يعتقد أنها قدمت من بلغاريا، بينما تم توقيف السائق المتحدر من إيرلندا الشمالية بتهمة القتل.

وأفاد بيان صدر عن شرطة إسيكس: “هذه حادثة مأساوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها”، مشيراً إلى أنه تم إعلان وفاة الضحايا في مجمع صناعي في مدينة غريز، شرق لندن.

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الداخلية إن السلطات تعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عما جرى.