العثور على 4 اطفال احياء بعد اسبوعين من تحطم طائرتهم في غابة

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تمكنت فرق الانقاذ في كولومبيا من العثور على 4 اطفال بينهم طفل رضيع نجو من حادث تحطم طائرة استقلوها قبل اكثر من اسبوعين في غابة كثيفة في جنوب البلاد

وقالت فرق الانقاذ انها عثرت على الطائرة المنكوبة وهي من طراز سيسنا 206 - في أدغال كولومبيا الكثيفة في مقاطعة كاكيتا ، واشارت الى ان الطائرة حملت 7 اشخاص قتل ثلاثة منهم بينهم قبطان الطائرة وعثر على جثثهم داخلها واوضحت ان تعطل محرك الطائرة كان سببا في تحطمها

ونجا الأطفال الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 9 و 4 أعوام، بالإضافة إلى طفل رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا - من الخروج من الطائرة المحطمة وهامو على وجوههم في الغابة المطيرة للحصول على المساعدة.

بحسب هيئة الطيران المدني، التي نسقت جهود الإنقاذ، فقد شارك في عمليات البحث والإنقاذ الكلاب المدربة والطائرات والمروحيات، كما ساعد في إنقاذ حياة الأطفال فاكهة الغابة والملاجئ التي صنعوها من نباتاتها.