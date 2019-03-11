"العدالة والتنمية" التركي: التحفظات الغربية على شراء “إس 400” إزدواجية معايير

منظومة “إس 400” الروسية للدفاع الجوي

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، إن التحفظات الغربية على شراء تركيا منظومة “إس 400” الروسية للدفاع الجوي، تنم عن “ازدواجية في المعايير”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي الإثنين بمقر الحزب في أنقرة، حيث تطرق إلى التحفظات ولا سيما الأمريكية على تزود تركيا بمنظومة دفاع جوي روسية.

ولفت جليك إلى أن العرض الروسي بشأن منظومة “إس 400” الدفاعية كان بمستوى يلبي تطلعات تركيا ولذا أقدمت على إبرام الصفقة.

وأردف أن الذين يعارضون شراء تركيا منظومة (إس 400) يتبعون سياسة “ازداوجية المعايير”، سيما أنهم لا يحركون ساكنا حيال امتلاك اليونان المنضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لمنظومات دفاع جوي روسية.

والسبت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ شراء بلاده منظومة إس-400 الصاروخية من روسيا “لا علاقة له من قريب أو بعيد بأمن الولايات المتحدة، أو حلف الناتو أو صفقة مقاتلات إف-35″.

وشدد أردوغان أن “سبب شراء منظومة إس-400 واضح تمامًا، وكذلك الطريقة التي سنستخدمها بها”.

وأضاف: “الأمر لا يتعلق بشرائنا المنظومة، بل بحرية تحركات تركيا في المنطقة، وعلى رأسها سوريا”.

وأكد أردوغان أنّ بلاده ستستكمل الصفقة مع موسكو “باتباع سبيل المنطق والمصالح المشتركة”.

ويشار إلى أن البنتاغون قال، الجمعة، إنه في حال اشترت أنقرة منظومة “إس-400” الصاروخية من روسيا، فإنها لن تحصل على مقاتلات “إف-35” ومنظومة “باتريوت” الأمريكيتين.

بدوره قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن تلويح واشنطن بالامتناع عن تزويد بلاده بمقاتلات “إف 35” التي تشارك في تصنيعها، “يتنافى مع القانون والمنطق”، خصوصا في وقت يتلقى فيه الطيارون والتقنيون والضباط الأتراك تدريبات على تشغيلها في الولايات المتحدة.