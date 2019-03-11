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"العدالة والتنمية" التركي: التحفظات الغربية على شراء “إس 400” إزدواجية معايير

"العدالة والتنمية" التركي: التحفظات الغربية على شراء “إس 400” إزدواجية معايير
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