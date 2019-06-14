العدل الدولية: طلبات الامارات ضد قطر مرفوضة

رفضت محكمة العدل الدولية طلب دولة الإمارات اتخاذ إجراءات خاصة للحد من أزمة مريرة مستمرة منذ عامين بين قطر ودول خليجية.

ودخل البلدان منذ أشهر في معركة قضائية أمام محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة. وفي الشهر الماضي، اتهمت الإمارات قطر أمام المحكمة الدولية بمفاقمة الأزمة التي أدت إلى قطع العلاقات بينهما.

وبصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة الدولية، كانت محكمة لاهاي قد أمرت الإمارات في تموز/يوليو بحماية حقوق المواطنين القطريين بعد تنديد الدوحة بـ"الحصار" المفروض عليها من قبل دول خليجية ومصر.

واشار القاضي عبد القوي أحمد يوسف إن المحكمة ومقرها لاهاي "ترفض طلب الإجراءات المؤقتة التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة" بهامش 15 إلى واحد.

وتؤكد أبو ظبي أن قطر قدمت وثائق مزورة إلى المحكمة، في حين تتهم الدوحة الإمارات بمنع عودة المواطنين القطريين إلى بلادهم.

وفي حزيران/يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر واتهمتها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وسط نفي الدوحة ذلك.