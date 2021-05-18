العدوان الإسرائيلي يشرد أكثر من 52 ألف فلسطيني في غزة

دمرت إسرائيل 132 بناية كما تعرض 316 مبنى لأضرار بالغة في قطاع غزة منها ستة مستشفيات وتسعة مراكز للرعاية الصحية الأولية..

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الثلاثاء إن الغارات الجوية الإسرائيلية أدت إلى تشريد أكثر من 52 ألف فلسطيني وتدمير أو إلحاق أضرار بالغة بنحو 450 مبنى في قطاع غزة.

وقال ينس لاركيه المتحدث باسم أوتشا للصحفيين إن نحو 47 ألفا من النازحين لجأوا إلى 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة.

وأضاف أن 132 بناية دمرت كما تعرض 316 مبنى لأضرار بالغة منها ستة مستشفيات وتسعة مراكز للرعاية الصحية الأولية.

وقالت أوتشا إنها ترحب بفتح إسرائيل معبرا حدوديا أمام الإمدادات الإنسانية لكنها دعت أيضا إلى فتح معبر آخر.