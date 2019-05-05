العدوان الاسرائيلي يسفر عن استشهاد 11 غزيا

قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف أكثر من 120 موقعا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزه، مشيرا في ذات الوقت إلى أن نحو 250 صاروخا أُطلقت من غزة باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

واسفر العدوان الاسرائيلي الاخير عن استشهاد 11 فلسطينيا وجرح 43 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة، منذ الجمعة؛ فيما قُتل إسرائيلي، إثر سقوط صاروخ أُطلق من غزة، على منزل، في مدينة عسقلان.

وكان أحدث ضحايا الغارات، فلسطينييْن اثنين، استشهدا في مخيم البريج، وسط القطاع، بعد استهداف طائرة مجموعة من الأشخاص.