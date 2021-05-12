الصحة الفلسطينية: 48 شهيدا من بينهم 14 طفلا و3 سيدات و300 جريح

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 شهيدا من بينهم 14 طفلا و3 سيدات و300 إصابة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم سيدة، وإصابة ستة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أوقع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء للعلاج.

وكانت غارتين استهدفتا دراجة نارية شرق خان يونس وأصيب فها مواطن، ومركبة على مفرق حمودة في بيت لاهيا، أدت إلى استشهاد مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح إحداها وصفت بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة لتلقي العلاج.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، موقعا شهداء، وجرحى، ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

قصف بحري

واطلقت بحرية الاحتلال عشرات القذائف صوب شاطئ منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة. وتزامن إطلاق القذائف من البحر بإطلاق مدفعية الاحتلال قذائف بشكل مكثف في المنطقة الحدودية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.