العراقيون يترقبون كلمة لمقتدى الصدر اليوم الثلاثاء

يترقب العراقيون كلمة او تصريحات صحفية لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي سيطل على الجمهور من مقرة في منطقة الحنانة بالنجف الأشرف، اليوم الثلاثاء في ظل تصاعد الازمة وسقوط عشرات الضحايا في صفوف انصاره خلال الساعات الماضية

وأعلن مقتدى الصدر اضرابا عن الطعام حتى انتهاء أعمال العنف بعد سقوط نحو 23 قتيلا من انصاره برصاص قوات الامن وعناصر الاطار التنسيقي الموالي لايران المدعومة من الحشد الشعبي

وكانت الحكومة العراقية قد فرضت حظر التجول منذ، مساء الاثنين، في كل أنحاء العراق ولا يزال ساريا الثلاثاء، وبقيت المدارس والإدارات العامة والمتاجر مغلقة الثلاثاء.

وتجددت الاشتباكات المسلحة، الثلاثاء، في بغداد، فيما ارتفعت حصيلة القتلى من أنصار التيار الصدري إلى 23 منذ الاثنين.