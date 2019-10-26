  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. العراقيون يخرقون حظر التجوال: 6 قتلى برصاص الامن والمليشيات

العراقيون يخرقون حظر التجوال: 6 قتلى برصاص الامن والمليشيات

منشور 26 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 03:11
قُتل أكثر من 40 شخصا الجمعة في بغداد وجنوب العراق مع استئناف الحركة الاحتجاجية
قُتل أكثر من 40 شخصا الجمعة في بغداد وجنوب العراق مع استئناف الحركة الاحتجاجية

خرق الاف العراقيين حظر التجوال الذي فرضته الحكومة في محاولة لامتصاص الهبة الشعبية ضد الفساد والتبعية لايران، وقال ان 6 على الاقل قتلو في المواجهات وهي حصيلة بعد يوم دام الجمعة اسفر عن 40 قنيلا

ففي الديوانية أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، السبت، بتظاهر المئات من المواطنين داخل المحافظة. وقالت قناة السومرية  إن "المئات من المواطنين تجمعوا، اليوم، للتظاهر في محافظة الديوانية". وأضافت أن "القوات الأمنية منعتهم من الوصول الى ساحة التظاهر".

كما اعلنت مصادر ان "المتظاهرين مستمرين محاولوا عبور جسر الجمهورية". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الامنية ردت بالقنابل الدخانية".
 وشهدت شوارع العراق مساء الجمعة موجة جديدة من الاحتجاجات المنددة بفساد الحكومة راح ضحيتها نحو أربعين متظاهرا في ليلة واحدة. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجمعة "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" من قبل قوات الأمن خلال المظاهرات في العراق دون تحديد كيفية معاقبتهم.

قُتل أكثر من 40 شخصا الجمعة في بغداد وجنوب العراق مع استئناف الحركة الاحتجاجية التي أسفرت منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل أكثر من 150 شخصا.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها استخدام للرصاص الحي منذ مساء الخميس، بعدما استؤنفت الاحتجاجات المطلبية التي أسفرت مطلع الشهر الحالي عن مقتل 157 شخصا، غالبيتهم بالرصاص الحي.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...