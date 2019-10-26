العراقيون يخرقون حظر التجوال: 6 قتلى برصاص الامن والمليشيات

خرق الاف العراقيين حظر التجوال الذي فرضته الحكومة في محاولة لامتصاص الهبة الشعبية ضد الفساد والتبعية لايران، وقال ان 6 على الاقل قتلو في المواجهات وهي حصيلة بعد يوم دام الجمعة اسفر عن 40 قنيلا

ففي الديوانية أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، السبت، بتظاهر المئات من المواطنين داخل المحافظة. وقالت قناة السومرية إن "المئات من المواطنين تجمعوا، اليوم، للتظاهر في محافظة الديوانية". وأضافت أن "القوات الأمنية منعتهم من الوصول الى ساحة التظاهر".

كما اعلنت مصادر ان "المتظاهرين مستمرين محاولوا عبور جسر الجمهورية". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الامنية ردت بالقنابل الدخانية".

وشهدت شوارع العراق مساء الجمعة موجة جديدة من الاحتجاجات المنددة بفساد الحكومة راح ضحيتها نحو أربعين متظاهرا في ليلة واحدة. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجمعة "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" من قبل قوات الأمن خلال المظاهرات في العراق دون تحديد كيفية معاقبتهم.

#شاهد | قائد شرطة البصرة، الفريق رشيد فليّح احد ذيول طهران في العراق، يحرّض قواته الأمنية على قتل المتظاهرين السلميين، ويصفهم بـ "الساقطون والسفلة" ويتهمهم بتقاضي الأموال من "السعودية والإمارات وإسرائيل" لتسهيل عملية سرقة البترول العراقي من قبل الأمريكان! pic.twitter.com/wrWATmc1wS — قاسم المذحجي الأحواز (@naissy_q) October 26, 2019

قُتل أكثر من 40 شخصا الجمعة في بغداد وجنوب العراق مع استئناف الحركة الاحتجاجية التي أسفرت منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل أكثر من 150 شخصا.

صورة معبرة

الحشود الغاضبة أحرقت مقر حزب او ميليشيا .. ولم تمس المصرف الذي بجواره مباشرة #العراق_ينتفض pic.twitter.com/AkucFNmNfT — ايمان الحمود (@imankais1) October 26, 2019

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها استخدام للرصاص الحي منذ مساء الخميس، بعدما استؤنفت الاحتجاجات المطلبية التي أسفرت مطلع الشهر الحالي عن مقتل 157 شخصا، غالبيتهم بالرصاص الحي.