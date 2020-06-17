العراقيون يستأنفون الاحاجاجات في البصرة

استانف العراقيون الاحتجاجات في مدينة البصرة مطالبين باقالة المحافظ أسعد العيداني وذلك بالتزامن مع تواجد وزيري الدفاع والداخلية في المحافظة

وعقد الوزيران اجتماعا طارئا مع القادة الأمنيين، لمناقشة عدد من القضايا المهمة في مقدمتها كيفية التعامل مع التظاهرات والبحث عن آلية لنزع السلاح الثقيل من يد العشائر والجماعات المسلحة غير النظامية، وملاحقة العصابات في المحافظة وفق ما افاد موقع العربي الجديد

وأوضحت المصادر أن الوزيرين نقلا تشديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على ضرورة تقبل مظاهر الاحتجاج السلمي، ومنع أي اعتداء على المتظاهرين، مبينة أن عناد والغانمي سيطلعان على آخر مستجدات سير المنافذ الحدودية وموانئ البصرة.

وأمس الثلاثاء، تظاهر المئات أمام مبنى محافظة البصرة للمطالبة بإقالة المحافظ أسعد العيداني، واستخدمت القوات العراقية الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق متظاهرين حاولوا الاقتراب من المبنى ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين صفوف المحتجين.

ويحشد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لمواصلة التظاهر، مساء اليوم الأربعاء، بالتزامن مع وجود وزير الدفاع والداخلية في البصرة.