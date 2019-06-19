العراق: أمر بمنع عمل أية قوة خارج إطار القوات المسلحة

اصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، قراراً بمنع أي قوة مسلحة عراقية أو غير عراقية من العمل خارج اطار القوات المسلحة للبلاد.

وقال عبد المهدي في بيان أصدره اليوم، اطلعت عليه الأناضول، إنه “يمنع عمل أية قوة مسلحة عراقية أو غير عراقية خارج إطار القوات المسلحة أو خارج إمرة وإشراف قائدها العام”.

وأضاف، “تمنع أية قوة مسلحة تعمل في إطار القوات المسلحة العراقية وتحت إمرة قائدها العام من أن تكون لها حركة أو عمليات أو مخازن أو صناعات خارج معرفة وإدارة وسيطرة القوات المسلحة العراقية وتحت إشراف القائد العام”.

وتابع رئيس الوزراء قائلا “كما تمنع أية قوة أجنبية من العمل أو الحركة على الأرض العراقية دون إذن واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية”.

وشدد عبد المهدي على أنه “تمنع أي دولة من الإقليم أو خارجه من التواجد على الأرض العراقية وممارسة نشاطاتها ضد أي طرف آخر سواء كان دولة مجاورة أخرى أو أي تواجد أجنبي داخل العراق أو خارجه دون اتفاق مع الحكومة العراقية”.

وأضاف عبد المهدي، “نعلم أن التطبيق الناجح قد يتطلب بعض الوقت، فالتعقيدات والحساسيات كثيرة والأطراف متعددة والخروقات غير قليلة”.

وتابع، “بدأنا منذ تولينا المسؤولية بتعزيز الخطوات الايجابية لمن سبقنا في المسؤولية لتحقيق هذه التوجهات من جهة، ومن جهة اخرى في تجاوز بعض السلبيات ووضع الخطط الجديدة لتحقيق السيطرة الكاملة للدولة بما يحقق النقاط اعلاه و يديم المعركة ضد الارهاب وداعش، ويحقق امن العراق وشعبه واستقلاله و يؤمن وحدة البلاد وسيادتها الكاملة وفي كافة المجالات”. (الأناضول)