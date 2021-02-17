العراق: أوامر بالقبض على 23 موظفا بتهم فساد مالي

كشفت هيأة النزاهة في العراق صدور أوامر بالقبض على أكثر من 20 موظفا في مديرية تربية محافظة كركوك، على خلفية وجود شبهات فساد بعمليات شراء مواد للمديرية، مبينة أن من بين المتهمين المدير العام السابق لتربية المحافظة.

وذكرت الهيأة في بيان، الأربعاء، أن "دائرة التحقيقات التابعة لها ضبطت ثلاثة مستندات صرف خاصة بالمشتريات؛ لوجود شبهات فساد فيها"، موضحة أن "تلك الشبهات تمثّلت بقيام لجان مختلفة في المديرية بشراء مواد مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة، ووجود مغالاة في الأسعار"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضافت الدائرة أن "قاضي التحقيق المختص سبق أن أصدر أوامر استقدام وقبض وتحر بحقّ (23) شخصاً، من بينهم المدير العام السابق لتربية المحافظة، ورؤساء وأعضاء لجان".

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، على مدى السنوات الماضية؛ حيث حل في المركز الـ160 عالميا، وفق تقرير الشفافية الدولية لعام 2020.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات واسعة يشهدها العراق منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وسط تعهدات من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمواصلة التصدي للفاسدين.