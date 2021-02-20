العراق: إحباط هجوم لداعش كان يستهدف بغداد

أحبطت قيادة عمليات بغداد، هجوما لتنظيم داعش كان يستهدف العاصمة العراقية، كما أكدت القيادة مقتل أحد قياديي التنظيم، كما قتل 4 عناصر من الحشد الشعبي، ووالي منطة الطارمية في داعش، بحسب بيان لهيئة الحشد.

وذكرت قيادة العمليات في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات من الاستخبارات العسكرية تمكنت الفرقة السادسة من قتل 5 إرهابيين في قضاء الطارمية كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في العاصمة بغداد".

وأضافت أن من ضمن قتلى داعش عسكريا وإداريا للتنظيم بشمال بغداد وإعلاميا له بقضاء الفلوجة

من جهة ثانية أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، مقتل أربعة من عناصرها، وقتل "والي" منطقة الطارمية في تنظيم "داعش" بعمليتين منفصلتين في شمال وجنوب العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن "قواتها قتلت ما يسمى بوالي الطارمية والمفتي الشرعي (لداعش)، في كمين محكم بشمال بغداد".

وأضافت أن "القوة اشتبكت مع مجموعة من عناصر داعش، وتمكنت من قتل ثلاثة منهم، كما استشهد ثلاثة من مقاتلي الحشد الشعبي، وأصيب اثنان آخران".

على صعيد متصل أكدت الهيئة، أن أحد مقاتليها استشهد وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة في ناحية جرف النصر بشمال محافظة بابل.

وانفجرت العبوة في وقت متأخر من ليلة أمس، أثناء مرور دورية للحشد في منطقة "اصنيديج".