العراق : إعفاء رئيس جهاز الأمن الوطني من منصبه

أفاد مصدر مطلع، السبت، بإنهاء تكليف الفياض كمستشار للأمن الوطني وتعيين وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي بدلاً منه، كذلك أشار المصدر إلى تكليف قائد قوات مكافحة الإرهاب الأسبق الفريق الركن عبد الغني الأسدي بإدارة جهاز الأمن الوطني.

وقال المصدر إن أوامر صدرت بـ”إنهاء تكليف فالح الفياض من مهام مستشار الأمن الوطني، وتعيين قاسم الأعرجي مستشارا للأمن الوطني”.

وفي سياق متصل، أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه تم أيضاً “إنهاء مهام فالح الفياض من تسيير شؤون جهاز الأمن الوطني، وتكليف الخبير عبد الغني الأسدي بإدارة جهاز الأمن الوطني”.