العراق.. احباط استهداف أرتال للدعم اللوجستي

تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية، من احباط محاولة استهداف أرتال للدعم اللوجستي، باستخدام العبوات الناسفة، على الطريق السريع الدولي بين بغداد والبصرة.

جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال البيان إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية في محافظة المثنى والديوانية وبغداد وأثناء المسح الميداني، تمكنت من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي، وأرواح المواطنين باستخدام 4 عبوات ناسفة معدة للتفجير على الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد والبصرة.

وذكر البيان أن الأمر تم من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، موضحا أنه تم تفكيك العبوات ميدانيا من قبل خبير المتفجرات.

يأتي هذا في اليوم التالي لإعلان الاستخبارات العسكرية عن ضبط براميل مدفونة تحت الأرض تضم عبوات وصواريخ ومواد تفجير في نينوى.