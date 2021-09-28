العراق: احباط تهريب متفجرات من سورية

كشفت القوات الامنيةا لعراقية عن إحباط محاولة تهريب مواد متفجرة من سوريا إلى الأراضي العراقية.

احباط ادخال تي ان تي الى العراق

واعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الثلاثاء، إن "القوات الأمنية في الفرقة الـ 15 بالجيش، احبطت محاولة إدخال 18 كيسا زنة 500 كيلو غرام مملؤة بمادة TNT إلى الأراضي العراقية" قادمة من سوريا.

وأوضحت الخلية أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط عملية التهريب بعد "حصولها على معلومات استخباراتية دقيقة وقد تمت عملية ضبط هذه المواد بعد تشكيل فريق عمل مختص، والمتابعة بواسطة كاميرات حرارية عبر الحدود" العراقية السورية وقد رصدت سيارة عمل ركابها على إدخال هذه المواد المتفجرة، عن طريق قرية (نعيم) المحاذية للشريط الحدودي حيث تم ضبطهم