العراق.. ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية في النجف

تشهد محافظة النجف العراقية، ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات بالحمى النزفية، والتي بلغت 15 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأوضح مدير صحة النجف، جبار الياسري، أن ارتفاع الإصابات جاء بعدما سجلت المحافظة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ثلاث حالات إصابة جديدة بالحمى النزفية، أما حالة الوفاة فهي لمواطن يعمل بمهنة الجزارة.

يشار إلى أن الفيروس كان قد تم اكتشافه للمرة الأولى في العراق في عام 1979، حيث يسبب الوفاة بنسبة ترواح بين 10 إلى 40% من الإصابات، وشهدت البلاد أول حالة وفاة بالحمى النزفية في يونيو/ حزيران 2021.

و ينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر الدواجن والمواشي، كما ينتقل بين البشر من خلال الاتصال المباشر بدم المصاب أو إفرازاته أو سوائل جسمه، ما يعني أن يعد الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالمرض مثل مربو الماشية والعاملون في مجال الجزارة.

ولم يتم إنتاج لقاح لهذا المرض عند الإنسان أو الحيوان حتى الآن، أما أعراضه الأولية فهي الحمى وآلام العضلات وآلام البطن، لكن عند تطوره يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولاً إلى فشل في أعضاء الجسم، ما يؤدي إلى الوفاة، حال تفاقم الأعراض.