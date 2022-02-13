العراق.. استبعاد هوشيار زيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاحد، استبعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وعقدت المحكمة عقدت اليوم جلسة للبت بالطعن المقدم بترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، ثم حولتها إلى مغلقة، لتبت بالمحصلة بعدم قانونية ترشحه.

وقبل أيام قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إيقاف إجراءات ترشح، هوشيار زيباري، من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس جمهورية العراق "مؤقتا".

وطعن سياسيون عراقيون لدى المحكمة بترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس جمهورية العراق، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم "فساد".

وصرح الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق، أن "هوشيار زيباري هو مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية".

وأكد عضو الوفد المفاوض في الحزب، ريناس جانو، لوكلالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الحزب الديمقراطي يؤمن بالعملية الديمقراطية ويحتكم بأحكام القانون والقضاء العراقي بشتى فروعه وأنواعه"، لافتاً إلى أن "الأمر الولائي الذي صدر بحق هوشيار زيباري لا يمس الحق الأصلي وإنما أمر ولائي لحين البت النهائي والتأكد من وجود التهم الموجهة لهوشيار زيباري".