العراق.. اعتقال ضابط استخبارات كبير متورط بشبكة لتهريب النفط

القت السلطات العراقية القبض على ضابط برتبة عقيد في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بتهمة الانخراط ضمن ما وصفته بأكبر شبكة لتهريب النفط في البلاد، بحسب ما اكد مصدر أمني الخميس.

ونقل موقع "شفق نيوز" عن المصدر قوله ان "قوة خاصة من جهاز الأمن الوطني .. ألقت القبض على ضابط برتبة عقيد في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وذلك بالقرب من سوق الميثاق ضمن منطقة البنوك شرقي العاصمة بغداد".

وتشير المعلومات إلى أن الضابط المعتقل كان منخرطا في شبكة لتهريب النفط، وفق المصدر.

وكان جهاز الأمن الوطني أعلن في بيان الاربعاء، ضبط ما وصفها بانها اكبر شبكة لتهريب وسرقة النفط تضم ضباطا وتجارا كبارا، وكانت حصيلة ما تقوم بتهريبه شهريا نحو 75 مليون لتر.

وذكر جهاز الأمن الوطني أنّ الشبكة كانت تمارس عمليات تهريب النفط الخام عبر احداث ثقوب في " خطوط نقل الخام بحقل الزبير" في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

واكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان عقب ضبط الشبكة، ان حكومته لن تدخر جهدا وستعمل "ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة".

وأعلنت السلطات في السابق إحباط عمليات تهريب للنفط، لكنها لم تكشف عن الجهات التي تقف وراءها.