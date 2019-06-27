العراق: اعتقال مسؤول "بيت المال والزكاة" في "داعش"

اعتقلت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، مسؤول "بيت المال والزكاة" في تنظيم "داعش" الإرهابي

وذكر بيان لمديرية الإستخبارات العسكرية العراقية أنه: "توفرت لدينا معلومات من مصادرنا السرية عن محل تواجد الإرهابي المطلوب (ر.أ.م) وهو القيادي المسؤول عن بيت المال والزكاة في تنظيم داعش الإرهابي بقضاء الحويجة، وهو متواجد ضمن محافظة كركوك والمطلوب قضائيا وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان: "على الفور تم تشكيل قوة بإمرة مدير القسم ومداهمة دار الإرهابي المذكور والقبض عليه وتم تسليمه إلى جهة الطلب حسب الاختصاص الوظيفي، علما أنه مشترك في قضايا قتل وتفجير في قاطع الحويجة" في محافظة كركوك.