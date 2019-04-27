العراق.. اعتقال 17 داعشيا في نينوى

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى شمالي العراق اليوم السبت، عن إلقاء القبض على 17 عنصرا من تنظيم "داعش" شاركوا بالقتال ضد القوات الأمنية العراقية.

وقال قائد شرطة نينوى اللواء الركن حمد الجبوري في بيان صحفي إن "مديرية شرطة الحمدانية التابعة لقيادة شرطة محافظة نينوى، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وإصدار مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين، نفذت عملية أمنية في عدد من القرى التابعة لناحية بعشيقة استمرت يومين".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 17 عنصرا من عصابات "داعش" الإرهابية بعد هروبهم من مناطق سكنهم الأصلية في أماكن متفرقة من مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى)، واستقرارهم في عدد من القرى التابعة لناحية بعشيقة خلال عمليات تحرير نينوى".

وأشار الجبوري إلى "تدوين اعترافات المعتقلين قضائياً"، وأوضح أنهم "اعترفوا بمشاركتهم في القتال ضد قواتنا الأمنية خلال سيطرة عصابات "داعش" الإرهابية على مدينة الموصل".