قضاء سنجار بمحافظة نينوى (شمال) هو معقل الأقلية الإيزيدية

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أن عدد المقابر الجماعية المُكتشفة في قضاء سنجار، شمالي البلاد، بلغ 76 مقبرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن فاتن عبد الواحد الحلفي، العضوة في فريق مسؤول عن فتح المقابر الجماعية في قرية كوجو، التابعة لسنجار.

ومطلع مارس الجاري، أعلنت وزارة الأوقاف في إقليم كردستان العراق أن المقابر الجماعية المكتشفة في القضاء، الذي تتركز فيه أقلية "الإيزيديين"؛ بلغت 71 مقبرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد الإيزيديين في البلاد كان يبلغ نحو 550 ألف نسمة، وأن عدد النازحين منهم من جراء اجتياح تنظيم "داعش" لمناطقهم، عام 2014؛ بلغ نحو 360 ألف نازح، في حين هاجر 100 ألف آخرون.

وقدّر البيان عدد ضحايا الأقلية في بداية اجتياح التنظيم بنحو ألف و293 قتيلاً، إلا أن العدد الإجمالي ما يزال غير معروف حتى استكمال البحث عن المقابر الجماعية والفردية وفتحها.

وقضاء سنجار بمحافظة نينوى (شمال) هو معقل الأقلية الإيزيدية، وكان تنظيم "داعش" سيطر عليه صيف 2014، قبل أن تطرده قوات "البيشمركة" في العام التالي.

لكن القوات الاتحادية سيطرت على المنطقة العام الماضي، ضمن تحركها لإخراج "البيشمركة" من المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، التي من ضمنها سنجار.

و"الإيزيديون" أقلية دينية ناطقة باللغتين العربية والكردية، يتركز وجودها شمالي العراق.