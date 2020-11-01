العراق.. الأمن يفض اعتصاما بـ"القوة" في البصرة

فضت قوات أمن العراقية، الأحد، بـ”القوة” اعتصاما وسط مدينة البصرة (جنوب)، ما أسفر عن إصابة عدد من المحتجين بحالات اختناق، وفق شهود عيان ومصدر طبي.

ونقل مراسل الأناضول عن الشهود، أن قوات مكافحة الشغب فضّت باستخدام الهراوات، وقنابل الغاز المسيلة للدموع احتجاجا في ساحة “الأندلس” وسط البصرة، بعد أن أضرم المحتجون النيران في إطارات مركبات.

من جهته، قال مصدر طبي في مستشفى البصرة التعليمي، في تصريح للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه: “ما لا يقل عن 5 متظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء تعرضهم للغازات المسيلة للدموع”.

وفي محافظة كربلاء جنوبي البلاد، خرج العشرات من المتظاهرين للمطالبة بحل البرلمان ورفضا لإزالة خيام الاعتصام من ساحة “التحرير”، وسط العاصمة بغداد.

وجاب المتظاهرون شوارع مدينة كربلاء، وفق ما أفاد به شهود عيان.

والسبت، أزالت قوات الجيش العراقي، الخيام المتبقية في ساحة “التحرير”، من دون أي صدام مع المحتجين، وفقا لمراسل الأناضول في العاصمة.

كما أعلنت قيادة عمليات بغداد (تتبع لوزارة الدفاع)، السبت، إعادة فتح ساحة “التحرير” وجسر “الجمهورية” وسط العاصمة، بعد إغلاقهما لأكثر من عام إثر الاحتجاجات الشعبية.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، انطلق الحراك الشعبي بالعراق، ضد الطبقة السياسية الفاسدة وتردي الأوضاع المعيشية المتردية.

ونجح الحراك في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، ويضغط على الكاظمي، للإيفاء بتعهداته المتعلقة بتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد. (الأناضول)