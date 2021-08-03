العراق.. الإطاحة بشبكة إرهابية كبيرة نفذت هجمات دموية

تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، من الإطاحة بشبكة ارهابية كبيرة، مسؤولة عن التفجير الأخير الذي ضرب مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أن الخلية خططت في وقت سابق لتنفيذ هجمات كبيرة خلال عيد الأضحى الماضي، كما أنها نفذت سلسلة عمليات ضد الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي عام 2018.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي: "بعد إطاحتنا بشبكة إرهابية كبيرة في محافظة كركوك من المسؤولين عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر، نجحنا في الإيقاع بخلية إرهابية ثانية في الأنبار، كانت تروم تنفيذ هجمات في الأماكن العامة والمزدحمة لاستهداف الأبرياء الآمنين خلال عيد الأضحى الماضي".

وقتل في التفجير الذي شهدته مدينة الصدرنحو 35 شخصا كما خلف الهجوم الذي وقع عشية عيد الأضحى عشرات الإصابات، وفقا لمصادر أمنية وطبية.

وتبنى تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية هذا الهجوم قائلا إن انتحاريا يدعى أبو حمزة العراقي نفذه.