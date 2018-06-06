العراق: البرلمان يطلب اعادة فرز اصوات الانتخابات

سيتم إيقاف أعضاء مجلس المفوضين ومكاتب المفوضية في العراق واستبدالهم بقضاة

افادت مصادر عراقية ان برلمان البلاد صوت لصالح إعادة العد والفرز الكامل للأصوات في الانتخابات الأخيرة

وقالت انه سيتم إيقاف أعضاء مجلس المفوضين ومكاتب المفوضية في العراق واستبدالهم بقضاة

في التفاصيل فقد وافق مجلس النواب العراقي، الأربعاء، على قرار يقضي بإلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي في الانتخابات الأخيرة في عموم العراق مع إلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.

كما قرر المجلس انتداب انتداب 9 قضاة جدد بدلا من أعضاء المفوضية العليا للانتخابات الحاليين.

ويأتي قرار البرلمان بعدما قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن "انتهاكات خطيرة" وقعت أثناء فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي إن تقريرا قدم إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا وحذر من أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات سيمنعون من السفر إلى الخارج دون إذنه.

وفاز ائتلاف سائرون بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر بـ 54 مقعدا، من أصل 329 مقعدا في البرلمان، بينما جاءت كتلة "النصر" بزعامة العبادي في المركز الثالث بإجمالي 42 مقعدا، بعد ائتلاف "الفتح" التي يدعمها الحشد الشعبي التي حلت في المركز الثاني.