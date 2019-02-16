زعيم تنظيم داعش الإرهابي ابو بكر البغدادي

رجح مصدر أمني عراقي السبت، أن يكون زعيم تنظيم داعش الإرهابي ابو بكر البغدادي وخمسة من وزرائه بين المحاصرين على مقربة من الحدود العراقية ـ السورية.



وقال المصدر، إن قوة أميركية تحاصر عناصر داعش في آخر معقل لهم في سوريا بمنطقة صغيرة في دير الزور، لا تزيد عن سبعة كيلومترات ،وهي محاذية للحدود العراقية مباشرة.



واضاف ان القوات العراقية تراقب العملية ومتأهبة لمواجهة أي تطورات قد تحصل من أجل حماية الحدود العراقية من محاولة دخول الارهابيين.