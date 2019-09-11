العراق: الحشد الشعبي يتصدى لطائرات مسيرة

تصدت المضادات الأرضية التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي في العراق، اليوم، لطائرات مسيرة حلقت فوق مقاره بمحافظة صلاح الدين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية

وأفاد مدير استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين، قحطان الباوي، في بيان بأن "طيرانا مسيرا حلق، صباح اليوم الأربعاء، فوق اللواء 35 ومقار عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي"، مضيفا أن "المضادات الأرضية التابعة للحشد فتحت النار عليه وأجبرته على الهروب لجهة مجهولة".

وتابع بالقول إنه "لم يتسن لاستخبارات قيادة عمليات صلاح الدين للحشد معرفة الجهة التي أرسلت هذه الطائرات، كما نفت العمليات المشتركة علمها بتحليق هذه الطائرات".

وكانت انفجارات هزت أمس وأول أمس مخزني عتاد للحشد الشعبي في قضاء هيت بمحافظة الأنبار.