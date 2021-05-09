العراق: "الحشد الشعبي" يحبط محاولة تسلل ل"داعش".. واغتيال ناشط في كربلاء

أحبطت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، محاولة تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي، في جرف النصر في محافظة بابل.

وقالت الهيئة في بيان لها إن "قوة من اللواء 47 الحشد الشعبي أحبطت محاولة تسلل لـ"داعش" الإرهابي في جرف النصر شمالي بابل"، بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي

وتابع البيان، مشيرا إلى أن "ذلك جاء بعدما حاولت مجموعة من فلول داعش الإرهابي التسلل إلى الجرف لكن الحشد كان لهم بالمرصاد واستطاع إفشال محاولة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد

اغتيال ناشط مدني

من جهة أخرى لقي الناشط المدني إيهاب جواد مصرعه في هجوم مسلح في محافظة كربلاء جنوبي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، في بيان، إن "عناصر إرهابية" أقدمت على اغتيال جواد في شارع الحداد في المحافظة العراقية.

ونقل موقع "السومرية" عن بيان الخلية، أن شرطة المحافظة تستنفر جهودها بحثا عن العناصر المتورطة في الحادث.

وأوضح البيان أن شرطة المحافظة بدأت فور حدوث جريمة الاغتيال في تكوين فريق عمل مختص لجمع الأدلة والبيانات المتعلقة بالحادث.

وجواد من أبرز الناشطين في المحافظة، حيث شارك في تأسيس التنسيقيات الاحتجاجية في كربلاء، ويشارك في الاحتجاجات بشكل متواصل.

وخلال السنوات الأخيرة، تعرض نشطاء عراقيون لعمليات اختطاف واغتيال غامضة، لم يتم الإعلان عن الجهة المسؤولة عنها.