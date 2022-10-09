العراق: الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية جنوب الموصل

أطلق "الحشد" الشعبي في العراق، اليوم الأحد، عملية أمنية مشتركة مع قوات من الأجهزة الأمنية، لملاحقة فلول تنظيم "داعش" جنوب مدينة الموصل.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، نقلا عن عن بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي: "إن "قطعات قيادة عمليات نينوى المتمثلة بأقسام العمليات والاستخبارات وفوج المهمات الخاصة والفوج الأول للواء 33 والفوجين 11، 14 في اللواء 59 للحشد ومكتب معاونية الاستخبارات والمعلومات ومديرية الطبابة ومكافحة المتفجرات ومقاتلة الدروع والجهد الهندسي بإشراف مدير عمليات القيادة أحمد الأسدي، انطلقت بعملية أمنية".

وأوضح بيان الحشد الشعبي أن الانطلاق يجري من 4 محاور لتفتيش وتأمين قرى الإبراهيمية والحسينية والمزملات وتل الريان جنوب الموصل.

وأشار البيان إلى أن قطعات الجيش من الفرقة 16 وأفواج طوارئ شرطة نينوى، تشارك في العملية.

وذكر بيان الحشد الشعبي أن العملية الأمنية تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي(محظور في روسيا ودول أخرى) وتدمير مخابئه.