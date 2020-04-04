العراق.. الزرفي يسلم برنامج حكومته ل"النواب"

سلم رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، اليوم السبت، برنامج حكومته إلى رئاسة مجلس النواب.

وتضمن البرنامج الوزاري، الذي نشرته وسائل إعلام محلية، 16 نقطة أبرزها إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك تعجيل إنجاز قانون الموازنة العامة، والتحضير لإجراء انتخابات مبكرة، إضافة إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وكان الزرفي قال أمس إن الحكومة الجديدة “ستعمل على أربعة محاور مهمة؛ وهي العمل على إيجاد الحلول للأزمة المالية، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فضلا عن توازن العلاقات الدولية لعراق قوي ووسطي”.

وأكد الزرفي أنه لن يعتذر عن استكمال مهمته المتمثلة بتشكيل الحكومة مطلقا، ولن يتراجع عن دستورية التكليف ولن يخذل من ساندوه ووقفوا معه من القوى المجتمعية والسياسية.

وقال: “إن الخيار متروك لأعضاء البرلمان والكتل السياسية الوطنية بمنحه الثقة معززة بدعم الشارع والتوافق مع رأي المرجعية الرشيدة من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي”.

ويقود تيار الفتح بزعامة هادي العامري (تيار شيعي) إلى جانب دولة القانون والنهج الوطني تحالفا معارضا لدعم تكليف المرشح عدنان الزرفي والعمل على عدم دعمه داخل البرلمان لتشكيل الحكومة.