العراق: السجن لقاض متقاعد ومصادرة 17 مليون من زوجته

قضت (هيئة النزاهة، محكمة التمييز الاتحادية) على قرار الحكم بالحبس لمدة عام بحق قاض متقاعد ومصادرة مبلغ مالي كبير من اموال زوجته بقضية كسب غير مشروع.

ووفق بيان صادر عن هيئة النزاهة فانها لم تقتنع بما وصلت اليه محاكم النقض والتمييز العراقية بالتالي فان قرار الحكم جاء صحيحا وموافقا لأحكام القانون، بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع المحكمة، وقررت تصديق القرارات الصادرة بالدعوى".

وقالت الهيئة انها فاتحت دائرة التسجيل العقاري؛ بغية تنفيذ رد قيمة (24) سهما تشكل ثلاثة أرباع أسهم أحد العقارات في بغداد باسم زوجة المدان بمبلغ (17,250,000) مليون دولار يمثل هذا المبلغ قيمة الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لأحكام المادة (19/ رابعا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل وإيقاع غرامة مالية مقدارها (10,000,000) ملايين دينار بحق المدان (8) آلاف دولار.

وقالت النزاهة إن المدان "لم يذكر في استمارة الذمة المالية امتلاكه هو أو زوجته أو أولاده للمبلغ الذي تم شراء أسهم العقار به".

استرداد عوائد الفساد

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، تحدث عن تفاصيل مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" الذي قال إنه يسعى "لتعزيز عمل الدولة العراقية" و"استعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة".

وقال إن "هناك معطيات ومؤشرات تُخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج".

كما قامت الحكومة في سبتمبر الماضي بحملة لمكافحة الفساد والتهريب في المعابر الحدودية العراقية، وحملة في أبريل الماضي لمكافحة الفساد في ملفات الاستثمار في البلاد، وفي الوقت نفسه أعلن اعتقال مسؤولين كبار بضمنهم مدراء عامون فيما يحقق القضاء مع وزراء سابقين.