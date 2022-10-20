العراق: الصدر يعلق على أنباء حول تشكيل أنصاره لمجاميع عسكرية

نفى زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تشكيل "التيار" لمجاميع عسكرية في الشارع العراقي، داعيا لعدم الإنخراط بتلك المجاميع، والتعاون بالإبلاغ عنهم، كما أعلن في الوقت ذاته "البراءة منهم".

وأكد الصدر، إلى أن أعمال تلك المجاميع العسكرية، مخالفة للقوانين السماوية والوضعية، وقال: "قاطعوهم ولا تعينوهم على أفعالهم المشينة".

وقال صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، نقلا عن زعيم التيار، في حسابه على موقع تويتر: "أعلن البراءة منهم أمام الله تعالى وأمام الشعب العراقي الحبيب.. فهذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين فضلا عما سواهم"

ويعيش العراق على وقع أزمة سياسية، خلقت أجواء مشحونة في الشارع، دفعت أنصار التيار الصدري للقيام بمظاهرات واحتجاجات عمت مناطق واسعة من العاصمة بغداد، وجنوب البلاد، ذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى والمعتقلين.

واستنكر مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، لمحمد شياع السوداني، مرشح "الإطار التنسيقي" بتشكيل الحكومة الجديدة.

ووجه التيار الصدري، اتهامات للحكومة المكلفة، وبأن "السوداني" يعمل على تشكيل "حكومة تبعية ميليشياوية".