العراق: العثور على مقبرة جماعية لضحايا "داعش" في سنجار

عثرت السلطات العراقية أمس الجمعة على مقبرة جماعية جديدة لضحايا مجازر تنظيم "داعش" الإرهابي في قرية كوجو بقضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

وأشار مدير عام الطب العدلي زيد عباس علي إلى أن "فتح المقبرة تم بمشاركة مديرية حماية وشؤون المقابر الجماعية ووزارة الشهداء وغرفة عمليات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفريق التحقيق الدولي واللجنة الدولية لشؤون المفقودين".

وأضاف: "ستتم مقابلة أهالي مفقودي قضاء سنجار اليوم السبت لغرض شرح الإجراءات المتخذة وطمأنة الأهالي والإجابة عن جميع الاستفسارات المطروحة منهم".

وأشار عباس إلى أنه تم اكتشاف ما بين 4 إلى 6 مقابر سيجري فتحها خلال 20 إلى 25 يوم عمل.