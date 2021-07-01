العراق.. القبض على شبكة تنتمي لداعش في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، القبض على شبكة "إرهابية" للدعم اللوجستي في محافظة كركوك.

وذكرت في بيان صحفي، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على شبكة إرهابية مكونة من ستة أشخاص ينتمون لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "الشبكة عملت ضمن مفارز الدعم اللوجستي للتنظيم وتوفير المواد الغذائية للأوكار الإرهابية".

وأشارت الوكالة إلى اشتراك الشبكة بـ"عمليات إرهابية حسب ما أشرت من معلومات بحقهم من خلال التحقيقات مع الملقى القبض عليهم بوقت سابق من العناصر الإرهابية"