العراق.. القبض على مسؤولين سربوا الأسئلة الوزارية

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، القبض على مجموعة من الأشخاص المسؤولين عن تسريب أسئلة الامتحانات الوزارية، وكذلك العمل على كشف الملابسات التي رافقت اجراء الامتحانات.

وذكر في بيان صحفي، صدر عن جهاز الأمن الوطني العراقي: "شرعنا بإجراء تحقيق شامل بخصوص تسريب الأسئلة الوزارية بالتعاون مع وزارة التربية والأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية وبإشراف من الجهات القضائية المختصة".

وأضاف: "بعد سلسلة إجراءات تضمنت الكشف الموقعي ورفع البصمات والتحقيق مع الموظفين المعنيين باستلام وتوزيع الأسئلة لكشف الملابسات التي رافقت إجراء الامتحانات توصلت التحقيقات إلى إدانة ثلاثة موظفين في وزارة التربية لمسؤوليتهم المباشرة عن تسريب الأسئلة فضلا عن الاشتباه باثنين آخرين ما زال التحقيق جار معهما".

وتابع: "ألقينا القبض على عدد من المروجين على منصات التواصل الاجتماعي ممن ساهموا بنشر وبيع تلك الأسئلة".

وشهد العراق ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية بعد تسرب امتحانات مرحلة الثالث المتوسط.