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العراق.. القبض على مسؤول مواقع التواصل الاجتماعي في "داعش"

منشور 08 شباط / فبراير 2021 - 12:01
الإرهابي كان يقيم في تركيا ويدير حسابات وهمية لداعش على مواقع التواصل الاجتماعي
الإرهابي كان يقيم في تركيا ويدير حسابات وهمية لداعش على مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الاثنين، القبض على "إرهابي" يدير مواقع إلكترونية لتنظيم "داعش" في منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للمديرية: "بعملية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 من القبض على إرهابي في منطقة الزاب بمحافظة كركوك في شمال البلاد".

وأضاف أن

"الإرهابي كان يقيم في تركيا ويدير حسابات وهمية لداعش على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يقوم بتسهيل سكن الدواعش في تركيا".

وأشار البيان إلى أن "الملقى القبض عليه يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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