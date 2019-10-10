العراق: القضاء يدعو ضحايا المظاهرات وذويهم لتسجيل "شكاوى"

دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق الخميس المصابين وذوي القتلى من جراء المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا إلى مراجعة محكمة التحقيق المختصة، كل بحسب سكنه، لتسجيل شكاوى للتحري عن أسباب مقتل وإصابة المتظاهرين.

وذكر بيان صحافي صادر عن مجلس القضاء الأعلى أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وجه اليوم بحسم قضايا الموقوفين في التظاهرات والتحري الفوري عمن تسبب باستشهاد محتجين”.

وأكد البيان أنه “انسجاما مع مبادرة رئيس الوزراء، فقد وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى قضاة محاكم التحقيق بسرعة حسم قضايا الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا التظاهرات واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء كل قضية، والتحري الفوري عن المتجاوزين حدود واجباتهم الوظيفية ممن تسببوا في استشهاد وإصابة عدد من المتظاهرين”.

وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي قد أعلن الليلة الماضية في خطاب متلفز إطلاق سراح جميع الموقوفين من المتظاهرين فورا.

وكانت القوات العراقية قد احتجزت المئات من المتظاهرين في بغداد والمحافظات خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد للمطالبة بحل أزمة البطالة ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات.