العراق: الكاظمي يتعهد بانتخابات نزيهة

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف "مصطفى الكاظمي" أنه سيعمل على إجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافة، بعد نيله ثقة البرلمان، وذلك وسط أنباءٍ تحدثت عن وجود معارضة لدى بعض الكتل النيابية الشيعية الرئيسية لبعض الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة.

إلى جانب ذلك، أشار "الكاظمي" إلى أنه التقى وفدا من مفوضية الانتخابات، التي وصفها بـ"الشريكة" في العمل على تجاوز الازمة الحالية، التي تمر بها البلاد، دون أن يحدد موعداً لإجراء الانتخابات العامة، وهو ما يأتي قبيل أيامٍ قليلة من انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة "للكاظمي" لتقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان والتصويت على منحها الثقة.

تزامناً، كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، الذي يملك 26 مقعدا في البرلمان، "عبد الهادي السعداوي" عن وجود عقبات أمام "الكاظمي" في مجلس النواب، مضيفاً: "هناك رفضا من غالبية القوى السياسية وخصوصا الشيعية لتدوير وزراء حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة في الحكومة الجديدة، ومنهم وزير المالية الحالي فؤاد حسين".

ويحتاج ثالث المكلفين بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، بعد اعتذار كل من "عدنان الزرفي" و"محمد علاوي"، إلى الحصول على دعم ما نسبته 50 + 1 في المئة من أصوات النواب الحاضرين لجلسة الثقة من أصل العدد الكلي للنواب والبالغ عددهم 319 نائباً، حتى ينال الثقة ويتولى مهامه كرئيس للحكومة خلفاً "لعادل عبد المهدي"

وكان "الكاظمي" قد أكد في وقتٍ سابق، رفضه أي ممارسات أو ضغوط من شأنها تقويض الدولة، مضيفاً في تغريدةٍ له: "المسؤولية التي تصديت لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية".

إلى جانب ذلك، لفت "الكاظمي" إلى أن الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها، وتراعي وضع مصلحة العراق في الأولوية، مؤكداً أن يقبل أي ضغوط عندما تدعم مسار الدولة ولا تقوضه.

وتأتي تصريحات "الكاظمي" بعد أيامٍ من ما كشفت عنه مصادر عراقية حول رفض بعض الكتل الشيعية السبعة الرئيسية في البرلمان؛ للتشكيلة الوزارية المقترحة، التي قدمها رئيس الوزراء المكلف "إسماعيل الكاظمي"، مطالبةً بتعديل العديد من الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة.