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العراق.. الكاظمي يعلن رسميا خروج قوات "التحالف"

منشور 29 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 02:40
قوات أمريكية في العراق
بغداد وواشنطن اتفقتا على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في البلاد، وأن تم استكمال خروج كل قواتها ومعداتها القتالية من العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع "تويتر": "أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي. نشكر دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركاءنا في الحرب ضد داعش ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".

واعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية، في وقت سابق انه لم تعد لديه قوات قتالية في العراق منذ أوائل ديسمبر الجاري.

وذكر التحالف يوم الأحد، انه "اعتبارا من 9 ديسمبر، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف تقوم بدور قتالي في العراق".

واتفقت بغداد وواشنطن على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق، في 26 يوليو الماضي، بحلول نهاية العام الجاري 2021، مع الإبقاء على عدد من المستشارين والمدربين الأمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.

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