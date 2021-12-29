العراق.. الكاظمي يعلن رسميا خروج قوات "التحالف"

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في البلاد، وأن تم استكمال خروج كل قواتها ومعداتها القتالية من العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع "تويتر": "أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي. نشكر دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركاءنا في الحرب ضد داعش ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".

انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق. أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي.

نشكر دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركاءنا في الحرب ضد داعش ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا.

عاش العراق — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) December 29, 2021

واعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية، في وقت سابق انه لم تعد لديه قوات قتالية في العراق منذ أوائل ديسمبر الجاري.

وذكر التحالف يوم الأحد، انه "اعتبارا من 9 ديسمبر، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف تقوم بدور قتالي في العراق".

واتفقت بغداد وواشنطن على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق، في 26 يوليو الماضي، بحلول نهاية العام الجاري 2021، مع الإبقاء على عدد من المستشارين والمدربين الأمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.