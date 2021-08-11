العراق.. الكشف عن مخطط ل"داعش" يستهدف المناطق المحررة

كشف مصدر أمني عراقي، النقاب عن مخططات لتنظيم داعش، للانتقام من المتعاونين مع القوات الأمنية، في المناطق التي حررتها القوات العراقية من قبضة التنظيم.

وقال المصدر اليوم الأربعاء، إن "تنظيم داعش قام في الأشهر الأخيرة باستهداف بعض المتعاونين مع القوات الأمنية أو الذين تعاونوا معها خلال عمليات التحرير، في محاولة منه للانتقام والحد من المعلومات التي تتابع تحركات عناصره".

وأضاف، أن "المعلومات المتوفرة لدى القوات العراقية، تشير إلى أن التنظيم يخطط للقيام بعمليات انتقامية ممنهجة ضد المصادر الأمنية في المناطق المحررة".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تعتمد في عملياتها ضد تنظيم "داعش" على سكان محليين يتعاونون معها في إيصال المعلومات عن عناصر التنظيم وتحركاتهم.