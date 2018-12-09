العراق: بين الدراجي والجربا.. ما هو الحل الوسط لمنصب وزير الدفاع؟

إياد علاوي

ما زال الخلاف محتدماً بين الكتل السياسية العراقية بشأن المرشح لتولي وزارة الدفاع.

وفي حين ان المحور الوطني (السنّي) ضمن كتلة (البناء) يرى أن منصب وزير الدفاع من حصته، وأبرز مرشح له هو هشام الدراجي، يرى ائتلاف «الوطنية» بزعامة اياد علاوي، أن المنصب من حصته، وأن هناك تفاهماً بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإياد علاوي ينص على أن عبد المهدي يؤيد المرشح الذي يقدمه علاوي.

علاوي يرشح فيصل الجربا الذي يتهمه سياسيون عراقيون بانه انقلابي، وطلب من علاوي ترشيح عدة اسماء لكي يتم الاختيار منهم، فيما يتهم آخرون الدراجي بانه رجل ايران,

بين هذا وذاك برز اسم المرشح محمد رجب عبد المجيد لأنه مستقل، ولا يتبع أي حزب، ولا احد يستطيع التأثير عليه، ولم يدخل العملية السياسية إلى الآن، اضافة الى ان تاريخه السياسي نظيف، ولم يرد اسمه في قوائم الذين تعاطوا الفساد، فضلاً عن كونه من قدامي معارضي النظام السابق.