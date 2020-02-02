العراق: تجدد الاحتجاجات.. ونائب يهاجم "علاوي"

تجددت الاحتجاجات في بعض المحافظات العراقية رفضاً لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

وقالت مصادر إن "محتجين في محافظتي البصرة والديوانية، خرجوا اليوم منددين بتكليف الرئيس العراقي برهم صالح لمحمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، واعتبروا ذلك تحدياً لرغبة ساحات الاحتجاج".

وشهدت 6 محافظات عراقية، الليلة الماضية، تظاهرات حاشدة لرفض تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، وهدد المتظاهرون بالتصعيد لـ"تجاهل" مطالبهم.

تجدد الاحتجاجات الرافضة لتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بتجدد الاحتجاجات في بعض المحافظات العراقية رفضاً لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.https://t.co/Yz7XnELtQP#العراق #محمد_علاوي #احتجاجات pic.twitter.com/l9IGA5uwMo — RT Arabic (@RTarabic) February 2, 2020

من جهة أخرى هاجم النائب العراقي فائق الشيخ علي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، متهما إياه باصطحاب شخص مثير للجدل خلال تكليفه من قبل الرئيس برهم صالح.

ونشر الشيخ علي على "تويتر" صورة للحظة تكليف رئيس الجمهورية لعلاوي بالمنصب، حيث يظهر على انعكاس الزجاج رجل قال إنه مدير مكتب عادل عبد المهدي السابق، أبو جهاد الهاشمي.

وأرفق الشيخ علي الصورة بتعليق قال فيه "أبو جهاد الهاشمي يكلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الثانية بعد عبد المهدي، وعلاوي يقول: سأشكل حكومة بعيدة عن المحاصصة، وسأرفض أي مرشح ترشحه الأحزاب، حتى لو ضغطوا علي".

وأضاف "ما الذي كان يفعله إذن أبو جهاد في القصر الجمهوري؟ ارحل يا ذيل إيران.. أنت ومن معك من الميليشيات، ارحل".

وتقول وسائل إعلام إن أبو جهاد الهاشمي شغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وهو منصب بدرجة وزير وفقا للقانون العراقي، ويتمتع شاغله بصلاحيات واسعة.