العراق: تجدد المواجهات وسط بغداد.. وإخراج 12 جثة محترقة من مبنى محافظة الديوانية

أفاد مراسلون في العراق اليوم السبت، بتجدد المواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية على جسر الجمهورية وسط بغداد.

وذكر مراسلون أن "أكثر من عشرة محتجين أصيبوا بسبب إطلاق الأمن الغاز المسيل للدموع بعدما حاولوا عبور الجسر باتجاه المنطقة الخضراء".

وأضافوا أن "المحتجين يتجمعون قرب جسور الجمهورية ويحاولون الوصول للمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية".

وأعلنت السلطات العراقية، السبت، إخراج 12 جثة محترقة من داخل مبنى محافظة الديوانية ومقار الأحزاب المحترقة، على خلفية التظاهرات التي شهدتها البلاد، الجمعة.

جاء ذلك بحسب دائرة صحة الديوانية (جنوب)، السبت، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية.

ومساء الجمعة، أقدم متظاهرون غاضبون جنوب ووسط البلاد على اقتحام مبانٍ للمحافظات ومقار تابعة لأحزاب، وإضرام النار فيها، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية.

وتعقيبا على ذلك، شددت وزارة الداخلية في بيان على حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور والقوانين النافذة، بما يؤمن حفظ أرواح المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وفندت الوقائع التي حدثت.

والجمعة، خرجت تظاهرات عدة شملت محافظات العراق، في موجة تصعيد جديدة ضد الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى، وفق منظمات حقوقية.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى جراء إطلاق النار من قبل فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران، لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقرات تلك الفصائل.

وهذه ثاني موجة احتجاجات عنيفة في العراق خلال الشهر الجاري، حيث قتل 149 محتجا و8 من أفراد الأمن قبل نحو أسبوعين.